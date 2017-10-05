В Стамбуле задержали сотрудника генконсульства США

Турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года. По версии прокуратуры, расследование было инициировано Гюленом с целью отстранения от власти турецкого руководства.