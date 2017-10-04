Арестованный Навальный объявил всероссийскую акцию протеста

Оппозиционный политик Алексей Навальный в среду, 4 октября, анонсировал проведение всероссийской акции протеста на 7 октября. Штабы Навального в 80 городах организуют пикеты, а главное мероприятие пройдет на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, указано в блоге политика. В Москве была подана заявка на митинг на Пушкинской площади, власти города ее отклонили, не предложив альтернативной площадки. Этот отказ Навальный назвал незаконным: "А значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14.00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятия. Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте". Два требования акции Символика акции - флаг России, требования - политическая конкуренция и допуск Навального и других кандидатов на выборы. "Брюквенный профессор Путин пусть услышит это и идет уже на заслуженную пенсию. Он был у власти 18 лет, этого достаточно", - сказано в блоге оппозиционера. 7 октября - день рождения российского президента Владимира Путина, ему исполнится 65 лет. Навальный и его соратник Леонид Волков 2 октября были арестованы на 20 суток "за неоднократные нарушения организации проведения митингов и демонстраций".