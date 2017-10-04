В правительстве Армении обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

В ходе состоявшегося сегодня у премьер-министра Армении Карена Карапетяна рабочего совещания обсуждались вопросы, касающиеся международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией и хода выполнения взятых РА на себя обязательств. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министру в частности доложили о результатах исполнения 4-го этапа поручений Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO). Глава правительства поручил продолжить скоординированную межведомственную работу, направленную на исполнение обязательств, взятых в рамках международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.