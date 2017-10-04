Дело в отношении 14 членов группы “Сасна тсрер” разделили на две части

Суд в Ереване под председательством судьи Артуша Габриеляна вынес решение о выделении части из дела группы “Сасна тсрер", касающейся Павла Манукяна и еще 13 фигурантов, в отдельное производство. Из дела выделена часть, касающаяся 10 подсудимых – Павла Манукяна, Варужана Аветисяна, Мхитара Аветисяна, Араика Хандояна, Гагика Егиазаряна, Армена Биляна, Арега Кюрегяна, Смбата Барсегяна, Седрака Назаряна и Эдуарда Григоряна. Дело в части, касающейся остальных четверых подсудимых – Армена Ламбаряна, Ашота Петросяна, Каро Егнукяна и Хачатура Гичяна, - осталось в производстве судьи Артуша Габриеляна. В то же время было принято решение объединить это дело в одно производство с оставленным на рассмотрение судьи Артуша Габриеляна делом в части, касающейся семерых фигурантов – Артура Мелконяна, Тиграна Саркисяна, Артура Согомоняна, Гарника Овакимяна, Ованнеса Варданяна, Манвела Атояна и Вардкеса Геворкяна. В результате образовалось три уголовных дела.