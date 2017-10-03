Конституционный суд Армении отклонил иск правопреемников семьи Аветисян

Конституционный суд Армении 27-го сентября вынес решение о прекращении производства дела на основе иска правопреемников потерпевшей стороны по делу о жестоком убийстве семьи Аветисянов в Гюмри.

Представители правопреемников потерпевших ходатайствовали об отправке дела в соответствующую нижестоящую инстанцию на новое рассмотрение. Кроме того, представители потерпевшей стороны подали гражданский иск к России с требованием о возмещении морального вреда в размере 450 тысяч евро. Однако оба иска были отклонены.

Заявитель обратился в КС с просьбой проверить на соответствие Конституции Армении статью 376 прим 1 Уголовно-процессуального кодекса РА. Данная статья УПК регулирует вопросы обжалования судебных актов, вынесенных судами первой инстанции.

Это касается той части статьи, которая лишает граждан возможности обжаловать решения суда, отказавшегося принять поданный в уголовно-процессуальном порядке гражданский иск.

По мнению истцов, вынесенные судебные акты относительно отказа в принятии иска к производству напрямую касаются хода реализации права на доступ к правосудию и подлежат обжалованию в вышестоящей инстанции с учетом права на полноценную судебную защиту. Следовательно, лишения права на обжалование подобных решений должно рассматриваться как неправомерное.

Заявители указывают, что УПК РА предусматривает возможность обжалования в вышестоящей инстанции решений о возврате или отказе в принятии исков к рассмотрению.

Согласно решению КС от 27-го сентября, иски подлежат отклонению, поскольку истцы, оспаривая конституционность положения закона, поднимают вопрос правомерности его применения или преследует иные цели.

12 января 2015 года в городе Гюмри была убита семья из семи человек, включая полугодовалого ребенка, который скончался в ереванском медцентре спустя неделю. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. Он был задержан российскими пограничниками при попытке пересечения армяно-турецкой границы и на допросе признал свою вину.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал российского военнослужащего Валерия Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

23 августа 2016 года суд первой инстанции Ширакской области Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.

17 мая сего года Минюст РА сообщил, что Валерий Пермяков будет отбывать наказание в РФ, на следующий день Армения передала его российской стороне.