Российские пограничники задержали на реке Аракс двоих рыболовов-нарушителей границы

В минувшие выходные на участке Армавирского пограничного отряда пограничники задержали нарушителей пограничного режима. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения. Так, на одну из пограничных застав поступил сигнал от сигнализационного комплекса охраны государственной границы. Военнослужащие Армавирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Полиции Республики Армения, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были задержаны двое неизвестных, которые сделав подкоп под сигнализационным комплексом, преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и направились в сторону реки Аракс для осуществления лова рыбы. В ходе осмотра у задержанных граждан обнаружена резиновая лодка и различные рыболовные приспособления. Документы, дающие право пребывать в пограничной полосе и осуществлять любительский лов рыбы, отсутствовали. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, злоумышленники были переданы Полиции Республики Армения.