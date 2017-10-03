В Запорожье покушались на руководителя областного Союза армян

  • Lragir.am
  • Право - 03 Октября 2017, 12:08
В Запорожье покушались на руководителя областного Союза армян. Об этом сообщил вице-президент организации Рудольф Акопян, пишет местное издание Forpost

Инцидент произошел на бульваре Шевченко. В Саргсяна стреляли, когда он вышел из автомобиля. Охранник успел прикрыть мужчину и получил огнестрельное ранение - пуля попала в живот навылет, передает Obozrevatel

Отмечается, что телохранителя увезли в больницу до приезда скорой помощи. Он находится в реанимации пятой городской больницы.

Арташес Саргсян после покушения забежал в здание, где находится офис Союза армян. «Мы не знаем, с чем может быть связано покушение. Члены нашей организации не ведут никакой противоправной деятельности. Видимо, мы кого-то не устраиваем в городе», - сказал вице-президент Союза Акопян.

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