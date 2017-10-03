В Запорожье покушались на руководителя областного Союза армян. Об этом сообщил вице-президент организации Рудольф Акопян, пишет местное издание Forpost. Инцидент произошел на бульваре Шевченко. В Саргсяна стреляли, когда он вышел из автомобиля. Охранник успел прикрыть мужчину и получил огнестрельное ранение - пуля попала в живот навылет, передает Obozrevatel. Отмечается, что телохранителя увезли в больницу до приезда скорой помощи. Он находится в реанимации пятой городской больницы. Арташес Саргсян после покушения забежал в здание, где находится офис Союза армян. «Мы не знаем, с чем может быть связано покушение. Члены нашей организации не ведут никакой противоправной деятельности. Видимо, мы кого-то не устраиваем в городе», - сказал вице-президент Союза Акопян.
В Запорожье покушались на руководителя областного Союза армян
- Право - 03 Октября 2017, 12:08