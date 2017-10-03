Алексей Навальный арестован на 20 суток

Оппозиционный политик Алексей Навальный в понедельник, 2 октября, арестован на 20 суток Симоновским судом Москвы. Официально Навальный наказан за "за неоднократные нарушения организации проведения митингов и демонстраций". Как утверждается в материалах дела, Навальный неоднократно "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года". Навального задержали 29 сентября в подъезде собственного дома, когда он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород. Далее в отделении полиции на него составили административный протокол. Навальный на суде заявил, что вину не признает, а свое административное преследование считает частью препятствования его политической деятельности. Помимо этого, политик утверждает, что в качестве доказательства ему предъявили копию поста из соцсети Facebook, который писал не он. Навальный подчеркнул, что мероприятие в Нижнем Новгороде было согласовано. К такому же сроку ареста был приговорен Савеловским судом Москвы в понедельник, 2 октября, соратник Алексея Навального Леонид Волков, задержанный 29 сентября в отделе полиции в Нижнем Новгороде, куда он пришел подать заявление о воспрепятствовании митингу Навального.