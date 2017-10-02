Стрельба произошла в медцентре “Армения” в Ереване

Выстрелы раздались в медцентре “Армения” в Ереване. Как стало известно “ФактИнфо”, одного из осужденных по громкому делу “Банды” Давида Галстяна доставили в медцентр на обследование. В это время некто проник в его палату и выстрелил пол.

Сотрудникам уголовно-исполнительного учреждения удалось обезвредить стрелявшего, однако в этот момент осужденный выхватил у сотрудников УИУ оружие и выстрелил в пол, после чего сбежал. Однако выбраться из больницы ему удалось. Его обезвредили полицейские.

Как сообщили корреспонденту “ФактИнфо” в Следственном комитете Армении, в ведомство поступил сигнал о том, что осужденного из УИУ доставили в медцентр на обследование. В его палате раздались выстрелы, затем осужденный предпринял попытку побега, однако сотрудникам УИУ и полицейским удалось обезвредить осужденного и человека, проникшего в его палату.

В СК также сообщили, что в данный момент на месте находится следственная группа, проводятся следственные и процессуальные действия.