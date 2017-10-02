Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным

Еврокомиссия признала референдум о независимости, прошедший в воскресенье в Каталонии и сопровождавшийся массовыми столкновениями участников с полицией, незаконным. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии. "В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии - внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что "насилие никогда не может быть инструментом политики". Схинас призвал стороны к диалогу и напомнил, что в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.