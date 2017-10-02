Суд изучает доказательства по делу экс-командующего Армией обороны НКР Самвела Бабаяна

Суд продолжает изучение доказательств по делу бывшего командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и еще 6 фигурантов. Суд ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш под председательством Аршака Варданяна сегодня исследует результаты оперативно-розыскной операции “Внутреннее наблюдение”, проведенной в рамках оперативно-розыскного мероприятия органом, осуществлявшим досудебное производство. В частности, прослушка велась в кабинете Самвела Бабаяна, когда он беседовал с другим фигурантом дела – Санасаром Габриеляном, а также свидетелем по делу – Сусанной Арутюнян. Последняя работала в штабе блока “Осканян-Раффи-Оганян” (ОРО) перед парламентскими выборами в Армении. В ходе исследования доказательств Бабаян заявил, что они к делу не относятся, и он был бы рад, если бы относились.В таком случае он бы ушел из зала суда домой. Суд продолжается. Суд также приступит к изучению телефонных разговоров. Ранее пресс-центр Службы национальной безопасности Армении сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в части, касающейся 7 лиц, проходящих обвиняемыми в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации полученного преступным путем имущества (отмывания денег), а также незаконного приобретения, хранения и перевозки боеприпасов. На основе совокупности добытых доказательств Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 190 и ч.2 ст. 38-235 УК РА. С него снято обвинение в контрабанде оружия.