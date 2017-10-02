В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек

В результате стрельбы центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Об этом сообщили в городской полиции в понедельник, 2 октября.

Полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

По данным полиции, нападавшим был местный житель. Стрельба велась из автоматической винтовки, сообщил представитель полиции Джо Ломбардо. По мнению властей, преступник действовал в одиночку. Однако полиция разыскивает женщину, находившуюся в момент атаки с подозреваемым.

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что в результате нападения погибли несколько полицейских, находившихся на концерте не при исполнении служебных обязанностей.

Аэропорт Лас-Вегаса сообщил в Twitter, что в связи с инцидентом несколько рейсов были перенаправлены в другие города.

Стрельба, открытая во время концерта исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина, продолжалась несколько минут. На кадрах с места происшествия видны разбегающиеся в панике и лежащие на земле люди.

В районе Mandalay Bay продолжается спецоперация полиции. К казино стянуты десятки полицейских автомобилей. Заблокированы улицы в центре Лас-Вегаса. Полиция просит не размещать кадры продолжающейся спецоперации в интернете.