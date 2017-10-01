Нападение на вокзале в Марселе: погибли два человека

Два человека убиты в результате нападения на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции. Вооруженный ножом нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Власти рассматривают произошедшее как террористический акт. "Две человека погибли от ножевых ран, нанесенных нападавшим", - сообщил шеф местной полиции Оливье Мазьер. Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб заявил, что немедленно направляется на место происшествия. В твите французской полиции говорится, что ситуация на вокзале взята под контроль, а нападавший убит. Тем не менее железнодорожное сообщение с Марселем прервано. Полиция обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения района, в котором находится вокзал. Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на анонимный официальный источник, нападавший кричал слова "Аллах акбар" во время нападения. По сообщения французских средств информации, погибшие были женщинами - у одной было перерезано горло, другая получила колотые раны. Как сообщил французский телеканал BFMTV, нападавшего застрелили солдаты, дежурившие на вокзале в рамках операции Sentinelle, которая предусматривает постоянное патрулирование улиц и общественных мест в период действия чрезвычайного положения. По этим же сообщениям, нападавший был мужчиной в возрасте 20-25 лет и имел североафриканскую наружность.