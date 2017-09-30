МИД Турции прокомментировал посещение 4 турецкими гражданами НКР

Четыре гражданина Турции, посетившие без согласования с азербайджанскими властями Нагорный Карабах, действовали по собственной инициативе, этот визит не отражает официальную позицию Анкары, заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу в субботу. Информацию передает РИА Новости. Ранее генпрокуратура Азербайджана объявила в межгосударственный розыск четырех граждан Турции за визит в НКР. По ее данным, граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу совершили визит 22 сентября через территорию Армении. Азербайджанская сторона направила соответствующее обращение к правоохранительным органам Турции.