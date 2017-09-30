Дональд Трамп назначил ответственных за санкции в отношении России

Коммерсантъ Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о распределении полномочий по введению санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Ответственными за закон о санкциях были назначены министр финансов, директор национальной разведки и госсекретарь Соединенных Штатов. Текст документа опубликован на сайте Белого дома. Куратором законодательного закрепления санкций против России из-за конфликта на Украине, которые были введены при администрации Барака Обамы, станет госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Также глава внешнеполитического ведомства будет отвечать за статьи закона о санкциях, которые были введены в связи с якобы осуществленными Москвой кибератаками на политические организации США. При этом господин Тиллерсон будет принимать решения об отказе в выдаче виз для тех, кто «наносит ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей России». Согласно меморандуму, министр финансов США Стивен Мнучин будет отвечать за ограничительные меры, которые вводятся за распространение коррупции в России. При этом совместно с госсекретарем он также будет принимать решения о санкциях за поставку оружия правительству президента Сирии Башара Асада. Ранее министерство финансов США выпустило директиву, в которой говорится, что ограничения на финансирование российских банков и компаний нефтегазового сектора в соответствии с новым законом о санкциях вступят в силу с 28 ноября. Напомним, 2 августа президент США подписал подготовленный Конгрессом законопроект, вводящий санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Документ вводит дополнительные рестриктивные меры против российских физических, юридических лиц и целых отраслей экономики.