«Жаманак»: Комитет государственных доходов занимается рэкетом

Комитет государственных доходов Армении продолжает свой стиль работы, используя процедуру применения определяющих (контрольных) цен и отказываясь принимать представленные импортерами счета-фактуры, пишет газета «Жаманак». По сведениям издания, один из предпринимателей Армении, чье имя пока не оглашается, уже длительное время не может растаможить импортированный из стран ЕАЭС товар, поскольку КГД требует у него либо представить счет-фактуру на более высокую цену, либо применить свою контрольную цену, которая, естественно, еще выше, чтобы «содрать» возможно большую таможенную пошлину. «Как известно, в случае растаможки импортеры имеют дело с компаниями-перевозчиками сargo, работу которых сосредоточил в своих руках председатель КГД Вардан Арутюнян с помощью бывшего главного бухгалтера компании «Газпром Армения» Армена Унаняна, которого перевел с собой в эту систему. Растаможка данного авиагруза не только задерживается, импортера-предпринимателя преследуют также следственные службы», - пишет газета.