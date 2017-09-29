Политика Алексея Навального задержали в подъезде его дома. Об этом он сообщил в инстаграме.«Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из неё полиция», — написал он. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила его задержание. В разговоре с Дождем она сказала, что полиция пока не сообщила причины. В пресс-службе управления МВД России на вопрос Дождя ответили, что информации о причинах задержания нет. «Сижу в полиции. За что задержали и какие ко мне претензии, не говорят», — написал Навальный в твиттере. Как сообщается на странице команды Навального «ВКонтакте», «полиция украла сцену и оборудование, которое установили для сегодняшнего митинга-встречи» в Нижнем Новгороде. Глава штаба политика Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что написал заявление в полицию из-за действий сотрудников ЧОП, бойцов Росгвардии и полицейских на площади Маркина. Он отметил, что перед митингом Навального они демонтировали сцену, на которой он планировал выступать, сообщает Дождь.
В Москве задержали Алексея Навального
- Право - 29 Сентября 2017, 11:47