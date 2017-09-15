Лапшин опроверг сообщение о попытке суицида в бакинской тюрьме

Блогер Александр Лапшин, вернувшийся 14 сентября в Израиль после семи месяцев в азербайджанской тюрьме, в беседе с друзьями опровергает слухи о том, что он незадолго до освобождения предпринял попытку суицида. Информацию передает newsru.co.il со ссылкой на сайт газеты «Гаарец». О том, что Лапшин пытался покончить с собой, сообщали власти Азербайджана. «Гаарец» пишет, что известие о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Лапшина, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха, заставило врасплох сотрудников израильского посольства в Баку. В посольстве и МИДе Израиля полагают, что блогера, имеющего российское и израильское гражданства, было решено помиловать из-за опасений за его жизнь. При этом Лапшин говорит, что с первого дня в тюрьме другие заключенные угрожали его убить.