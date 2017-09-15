В результате неотложных следственных мер, принятых в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении, раскрыто убийство, совершенное накануне близ торговых рядов "Вернисаж" в Ереване, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. Согласно сообщению, выяснена личность предполагаемых преступников, источник приобретения автомобиля, использованный при совершении преступления. На основании полученных доказательств три человека привлечены в качестве обвиняемых, объявлен розыск. Накануне - 14-го сентября поступил сигнал о том, что близ "Вернисажа" в Ереване прозвучали выстрелы и есть пострадавшие. Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что выстрелы были произведены близ гостиницы ("Туфенкян" - ред.), расположенной по адресу Анрапетутян 4. В результате один человек - Гагик Мосинян 1974 года рождения, скончался от полученных травм, а другой - Ваагн Абгарян 1978 года рождения, с огнестрельными ранениями был госпитализирован. В ходе масштабных следственных действий выяснилось, что убийство было спланировано заранее, выявлен круг преступников, двое из которых - жители города Алаверди, а один - ереванец. Таким образом, по данным предварительного следствия, эти трое людей достигли предварительной договоренности об убийстве жителя алаверди В.Абгарняа и его спутников и, зная, что последние находятся в гостиничном комплексе по адресу Анрапетутяна 48, 14-го сентября с 6:30 сидели с оружием в засаде в арендованном автомобиле на автостоянке напротив гостиницы и ждали. Около 13:25 заметив, что Ваагн Абгарян и его спутники выходят из гостиницы, эти трое человек вышли из машины и совершили множественные выстрелы в направлении стоявших у входа в гостиницу В.Абгаряна, Г.Мосиняна и других. В результате этого Г.Мосинян скончался на месте от полученных травм, а В.Абгарян был доставлен в больницу.