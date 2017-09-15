Следователь в Армении взят под стражу по делу о взяточничестве

Следователь арестован в Армении в рамках дела о взяточничестве. Уголовное дело заведено по статьям 311(Получение взятки) и 312( Дача взятки) Уголовного кодекса РА. Следователю предъявлено обвинение по статье 311(Получение взятки). Как стало известно “ФактИнфо”, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В деле также фигурирует имя заместителя директора компании "NARSAN" Роберта Арутюняна. Что касается Арутюняна, то уточнить информацию относительно него пока не удалось, однако, по всей вероятности, ему грозит обвинение в даче взятки. Роберт Арутюнян и следователь были задержаны 9-го сентября. Решение было обжаловано, и они были освобождены. Согласно муссируемым в прессе сведениям, Роберт Арутюнян подозревается в ростовщичестве. ООО "NARSAN" является одной из ведущих в Армении компаний, занимающихся производством фигурно-оцинкованных и полимерно-оцинкованных пластин и шифер.