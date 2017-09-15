Следователь в Армении взят под стражу по делу о взяточничестве

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 15 Сентября 2017, 16:23
Следователь арестован в Армении в рамках дела о взяточничестве.

Уголовное дело заведено по статьям 311(Получение взятки) и 312( Дача взятки) Уголовного кодекса РА. Следователю предъявлено обвинение по статье 311(Получение взятки). Как стало известно “ФактИнфо”, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В деле также фигурирует имя заместителя директора компании "NARSAN" Роберта Арутюняна. Что касается Арутюняна, то уточнить информацию относительно него пока не удалось, однако, по всей вероятности, ему грозит обвинение в даче взятки.

Роберт Арутюнян и следователь были задержаны 9-го сентября. Решение было обжаловано, и они были освобождены.

Согласно муссируемым в прессе сведениям, Роберт Арутюнян подозревается в ростовщичестве.

ООО "NARSAN" является одной из ведущих в Армении компаний, занимающихся производством фигурно-оцинкованных и полимерно-оцинкованных пластин и шифер.

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