Установлены личности подозреваемых в убийстве близ рынка “Вернисаж” в центре Еревана

Установлены личности подозреваемых в убийстве, совершенном накануне близ гостиницы “Туфенкян”, расположенной рядом с рынком Вернисаж в центре Еревана. Как сообщает пресс-служба Полиции РА, в результате предпринятых оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались Рафик Хачатрян(1957 года рождения), Альберт Блбулян(1982 года рождения) и Армен Карадавидов(1984 года рождения). “Предпринимаются крупномасштабные оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения и установления всех обстоятельств инцидента”, - отмечается в сообщении.