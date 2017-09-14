Стали известны новые подробности по инциденту со стрельбой близ “Вернисажа” в центре Еревана

ИА “Фактинфо” стали известны новые подробности по инциденту со стрельбой, произошедшей сегодня днем близ блошиного рынка “Вернисаж” в центре Еревана. Как сообщили “Фактинфо” в Следственном комитете Армении, на место по звонку выехала следственная группа. На месте происшествия был обнаружен труп человека. Также были найдены следы крови, гильзы и автомат АК-74. По предварительным данным, на месте были обнаружены гильзы двух видов, что дает основание предполагать, что были использованы два вида оружия. В СК также сообщили, что на место инцидента прибыли следователи ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш, сформирована следственная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента. По сведениям “Фактинфо”, раненным в результате произошедшей сегодня стрельбы близ блошиного рынка “Вернисаж” в центре Еревана оказался известный в городе Алаверди криминальный авторитет Ваагн Абгарян. Он с огнестрельным ранением госпитализирован в медцентр “Астхик”. А убитый, по имеющимся у агентства сведениям, является одним из его знакомых. Его личность уже установлена. Это – Гагик Мосинян(1974 года рождения). Согласно некоторым сведениям, убитый и раненый до инцидента находились в ресторанном комплексе “Харберд”, где произошел конфликт, развязка которого случилась за пределами заведения.