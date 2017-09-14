Следствие обвинило замглавы ФСИН в растрате 160 млн рублей

Замглавы ФСИН Олегу Коршунову, задержанному накануне, предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, речь идет как минимум о 160 млн рублей. В разговоре с агентством Интерфакс Петренко уточнила, что Коршунову инкриминируются два эпизода. В ближайшее время ему изберут мера пресечения. Заместитель главы ФСИН был задержан 13 сентября. По данным следствия, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства. Коршунов неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных. Источники "Новой газеты" утверждают, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора "Кресты-2". Источник агентства "Интерфакс" также сообщил, что Коршунов планировал увольняться и уходить на пенсию, а в момент задержания был в отпуске. В августе издание "Фонтанка" писало, что Коршунова могут уволить из ФСИН, где он курирует финансово-экономический блок, за то, что он не справился с задачей со строительством СИЗО, которое не могут достроить уже 10 лет. Издание "Коммерсант" сообщило, что с июля 2017 года 54-летний Олег Коршунов, которого в ведомстве за любовь к дорогим мотоциклам (в декларации чиновника официально приводился Harley Davidson) и различным байкерским атрибутам называли Байкером, находится в отпуске. Возвращаться из него на службу он уже не планировал, поскольку перед уходом подал рапорт об увольнении на пенсию. 2 августа глава ФСИН Геннадий Корниенко обратился к руководству Минюста с предложением об освобождении своего заместителя от занимаемой должности. Обоснование, содержание которого во ФСИН не раскрывают, заняло восемь листов. 1 сентября был задержан руководитель фирмы-подрядчика строительства "Крестов-2" Руслан Хамхоков, президент компании "Петроинвест". Он подозревается в даче взятки в размере 350 млн рублей заместителю начальника петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко, контролировавшему строительство СИЗО. Дела о хищении СКР расследует несколько дел, связанных с хищениями при строительстве СИЗО. Газета "Коммерсант" напоминает, что возбужденное СКР 30 августа дело о взятке появилось в ходе расследования хищений при строительстве "Крестов-2". Мойсеенко уже несколько месяцев находится в старых "Крестах". В СКР не исключают, что он мог быть причастен и к заказному убийству начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова. Нападение на Чернова было совершено 2 марта этого года, скончался офицер через несколько дней в больнице. По данным "Коммерсанта", основная версия следователей связывала это преступление со служебной деятельностью полковника. Издание утверждает, что от Чернова в значительной степени зависели сроки приемки работ, выполненных подрядчиками строительства СИЗО "Кресты-2". Были задержаны предполагаемые исполнитель преступления и заказчик Сергей Мойсеенко. По некоторым данным, пишет "Коммерсант", изучая проблемы во взаимоотношениях двух высокопоставленных офицеров ФСИН, следователи получили данные о многочисленных финансовых нарушениях, допущенных в ходе строительства новых "Крестов". Итогом стало возбуждение нескольких уголовных дел, в том числе и о растрате без малого 57 млн рублей.