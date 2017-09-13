Забастовка адвокатов в Армении и список запрещенных в здании суда предметов

Более 180 адвокатов в Армении сегодня, 13 сентября, проводят забастовку из-за случаев с требованием их досмотра при входе в здание суда и уголовно-исполнительные учреждения. Адвокаты ранее выступили с заявлением, сообщив, что сегодня не будут участвовать в судебных заседаниях. Присоединившиеся к забастовке адвокаты организовали обсуждение, на мероприятии присутствует также председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян. Он отметил, что находится здесь, поскольку уважает решение коллег, хотя и сам не присоединился к забастовке. «Делаю все, что в моих силах, для решения данного вопроса. И ваша акция протеста будет содействовать этому», – обратился он к участникам забастовки. «Существует ли в Армении необходимость в досмотре адвокатов при входе в суды? Имеется ли прецедент, когда входящих в здание суда адвокат пронес какой бы то ни было запрещенный предмет, пытался содействовать какому-то готовящемуся преступлению или правонарушению? Конечно, нет. Я полагаю, что применяемые методы, средства и действия в целом являются абсолютно необоснованными», – заявил на обсуждении адвокат Ерванд Варосян. Отметим, накануне забастовки адвокатов в Армении Совет председателей судов отредактировал Приложение к решению об установлении порядка осмотра судебными приставами лиц, входящих в здание суда или зал судебного заседания, а также их личных вещей. Как передала пресс-служба Судебного департамента РА, в частности, утвержден перечень запрещенных предметов, в числе которых – виды оружия, взрывчатые вещества, тупые орудия, животные, пресмыкающиеся, закрытые коробки и др. Коснувшись перечня запрещенных предметов, адвокат Тигран Атанесян сравнил список с текстом юмористических скетчей из популярного телевизионного шоу Comedy Club. Ранее газета «Айкакан жаманак» сообщила, что несколько десятков адвокатов Армении 13 сентября объявят забастовку из-за личных обысков при входе в здания суда и уголовно-исполнительные учреждения. Издание отмечало, что в забастовке примут участие более 100 адвокатов. «Отметим, что личные обыски возмутили адвокатов особенно после того, как в суд было направлено дело вооруженной группы “Сасна црер”. По их утверждению, это не досмотр, а обыск. По этой причине уже длительное время несколько адвокатов не могут войти в зал судебных заседаний, поскольку отказываются открывать свои сумки», – писала газета. Присоединившийся к забастовке адвокат Мигран Погосян в беседе с корреспондентом газеты отметил, что судебная система, в лице судебных исполнителей, предъявляет адвокатам незаконные требования. По состоянию на 31 августа уже 170 адвокатов в Армении присоединились к забастовке из-за незаконных, по их словам, личных обысков защитников при входе в здания суда. Об этом сообщил адвокат Ерванд Варосян на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав поименный список. «Заявление о забастовке открыто для подписей, все наши адвокаты, коллеги могут присоединиться к нему до 13 сентября, тем более что на данный момент не всех адвокатов удалось уведомить и предоставить им текст заявления», – отметил ранее адвокат Ерванд Варосян. «Подобным шагом мы хотим выразить протест, жалобу против таких фактов неприемлемого отношения к профессии и авторитету адвокатов, каковыми являются посягательства на профессиональное и личное пространство. К сожалению, должны констатировать отсутствие желания представителей властей скорректировать, исправить сложившуюся ситуацию. Присоединившись к данному призыву и объявив о дате забастовки, мы, естественно, не прекратим защиту прав и свобод наших подзащитных, в случае неотложности того или иного судебного заседания в день забастовки», – указывалось в обнародованном ранее заявлении адвокатов, сообщает Panorama.am.