В городах России эвакуируют людей из-за сообщений о бомбах

Волна анонимных звонков с сообщением о минировании общественных мест захлестнула крупные города России 11 и 12 сентября. Массовой эвакуации подверглись десятки тысяч людей в общественных местах и административных зданиях в 13 российских городах. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось. Волна эвакуации дошла до Дальнего Востока Первые сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в полицию Омска в воскресенье 10 сентября. Людей эвакуировали в срочном порядке, в ходе проверки зданий взрывоопасных объектов не обнаружили. В понедельник по той же причине пришлось эвакуировать людей из 11 общественных объектов в Рязани. Также подверглись эвакуации несколько развлекательных центров в Челябинске, Копейске и Уфе. Злоумышленники использовали IP-телефонию, сообщили в полиции Челябинской области агентству ТАСС. В Ставрополе было зафиксировано 42 анонимных звонка с сообщениями о бомбах. Полиция завела уголовное дело. "Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона", - заявили сотрудники местной прокуратуры агентству ТАСС. Достоверной информации об источнике телефонных угроз нет В Перми из-за сообщений о бомбах 12 сентября были отменены занятия во всех школах. Анонимные звонки также поступили в правоохранительные органы Екатеринбурга, Красноярска, Южно-Сахалинска, Владивостока и УФСБ по Магаданской области. Официальной информации о том, кто стоит за анонимными звонками, пока нет. Между тем агентство РИА "Новости", ссылаясь на "источник в силовых структурах", распространило информацию о том, что телефонные звонки исходят якобы с территории Украины.