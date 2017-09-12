Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин освобожден из-под ареста, но вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник. Об этом РИА Новостизаявил адвокат блогера Эдуард Чернин. «Пока ничего нового. Лапшин освобожден. Но он вряд ли будет депортирован из Азербайджана во вторник», - заявил Чернин. На вопрос, какие именно препятствия лежат на пути депортации Лапшина, адвокат заявил, что ничего не может сказать по данному поводу. «На 80% Лапшин сегодня не будет депортирован из Азербайджана. После обеда будет ясно», - сказал адвокат. 11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании гражданина Израиля Александра Лапшина. Одновременно выяснилось, что в тюрьме Лапшина едва не довели до самоубийства.
Александр Лапшин освобожден из-под ареста
- Право - 12 Сентября 2017, 12:26