Установлены личности убитых в Эчмиадзине мужчин

Стали известны новые подробности о двойном убийстве, совершенном минувшей ночью в городе Эчмиадзине. Как сообщили “Фактинфо” в Следственном комитете Армении, за рулем автомобиля, по которому был открыт огонь, находился Левон Аветисян(1981 г.р.). Установлена также личность убитого пассажира. Им оказался Карен Давтян(1973 года рождения). По сведениям “Фактинфо”, имя Левона Аветисяна связывают с криминальным авторитетом, известным как “Армен Коневской”. Напомним, минувшей ночью в городе Эчмиадзине были убиты два человека.