В Турции задержана еще одна супружеская пара из Германии

В Турции задержаны еще два гражданина Германии, сообщило в понедельник, 11 сентября, министерство иностранных дел ФРГ. Супружеская пара турецкого происхождения была задержана в Стамбуле, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер (Martin Schäfer). По данным германского дипломатического ведомства, один из задержанных находится под стражей, второго после допроса отпустили на свободу, запретив ему покидать территорию Турции. Мартин Шефер снова предупредил граждан Германии об опасности поездок в Турцию. "Это может произойти с любым, кто примет решение отправиться в Турцию. Это стало печальной реальностью, с которой мы столкнулись", - отметил представитель МИДа. В то же время внешнедипломатическое ведомство Германии по-прежнему не предлагает немцам полностью отказаться от поездок в Турцию. "Мы не позволим себе принести в жертву политическим целям рекомендации о туристических поездках", - подчеркнул Шефер. Задержание супружеской пары в Анталии 31 августа турецкая полиция задержала супружескую пару граждан Германии турецкого происхождения в аэропорту Антальи. После допроса женщину отпустили на свободу, ее муж остается в камере предварительного заключения. Расследование в отношении обоих супругов продолжается, дело передано в прокуратуру. По данным государственного турецкого агентства Anadolu, их подозревают в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча в июле 2016 года. Берлин упрекнул Турцию в "политически мотивированных обвинениях" против граждан ФРГ.