Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, который накануне, 10 сентября прорвался через границу Украины, обвинил полицию страны в краже его паспорта. Такое заявление сделал политик 11 сентября, во время брифинга во Львове, передает 112.ua. Накануне, 10 сентября, Саакашвили прибыл на территорию Украины из Польши, прорвав кордон пограничников на контрольно-пропускном пункте Шегини. Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и представителями силовых ведомств. Сам политик прибыл к пропускному пункту на автобусе, а границу пересек пешком, в окружении своих соратников. Украинские власти не стали применять к бывшему губернатору одесской области никаких силовых мер, пообещав позже дать им «правовую оценку», и он беспрепятственно доехал до Львова. По словам Саакашвили, он попал на территорию Украины легально. «Перешел польский кордон с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтоб они или отказали, или приняли, — они сказали, что мой паспорт брать не будут», — рассказал Саакашвили. После отказа взять у него документы, Саакашвили заявил, что намерен написать «заявление на защиту», которое пограничники также отказались взять. После этого, по его словам, «люди ​не спрашивали, внесли меня на руках в Украину». «Я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — заявил Саакашвили. Он также добавил, что его «паспорт был в сумке, автобус обыскали, и после этого паспорта нет».