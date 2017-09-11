Драка произошла в Гюмри с участием российских военнослужащих

  • Lragir.am
  • Право - 11 Сентября 2017, 15:07
Инцидент произошел накануне с участием российских военнослужащих в городе Гюмри на севере Армении.

По сведениям “ФактИнфо”, группа военнослужащих дислоцированной в Гюмри 102-й российской базы, в числе которых были командиры отделения, устроили потасовку в квартале Муш 2 в Гюмри.

Один из военнослужащих – некто Николаев(1991 года рождения) - был доставлен в медцентр Гюмри. В ответ на запрос “ФактИнфо” в клиники сообщили, что у военнослужащего диагностировали “сотрясение мозга( под вопросом), ушиб глазницы, царапины на коленных суставах”.

В его избиении подозревается один из командиров отделения, сержант по званию.

В отделе Полиции Муша готовятся материалы.

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