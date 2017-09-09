Азербайджан пригрозил арестовать «людей Запада»

Официальная газета «Азербайджан» опубликовала сегодня статью, в которой содержатся открытые угрозы в адрес Запада в связи с кампанией против Алиева. В статье содержатся интересные акценты. Во-первых, утверждается, что у Трампа с Алиевым хорошие отношения, и кампания против Азербайджана проводится «по обамовской инерции». Кроме того, в статье указывается, что «если акт Магнитского распространится на Азербайджан», то Баку может пересмотреть стратегическое партнерство с Западом. Речь идет прежде всего об участии в миротворческих миссиях. Напомним, что вчера в Конгрессе было предложено ввести санкции против Азербайджана и Турции. И, скорее всего, Азербайджан ожидает принятия соответствующего постановления Конгресса. А это значит, что могут быть заморожены счета Алиева и наложен арест на имущество. Но самое смешное – Азербайджан грозится арестовать еще больше оппозиционеров и прозападных деятелей в своей стране. В статье говорится, что власти терпеливо наблюдали за действиями ряда прозападных журналистов и деятелей, пока те не стали «сотрясать основы государства». Их пришлось остановить. И если кампания против Азербайджана будет продолжаться, то «такие шаги могут быть продолжены», говорится в статье. Фактически, Баку угрожает Западу арестом своих же граждан, выступающих за западный путь развития страны.