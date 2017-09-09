Процесс с Улюкаевым стал судом над Сечиным

В России продолжается судебный процесс над экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 млн. долларов. Однако, процесс над Улюкаевым плавно переходит в общественный суд над главой Роснефти Игорем Сечиным, даже не суд, а судилище. Прокурор обнародовал запись разговора Сечина и Улюкаева, который состоялся до акта передачи взятки. Сечин говорит, что хочет подарить министру корзину с колбаской. Хотя в портфеле на самом деле было 2 млн. долларов. Сечин назвал «кретинизмом» обнародование записи, однако, она вызвала в российском обществе целый шквал. Народ обсуждает, как глава самой могучей российской госкорпорации мог так низко пасть и подставить министра. По дворовой логике, которой сейчас руководствуются в России, за это «мочат в сортире». И то, что разговор о «колбасках» был опубликован, может свидетельствовать не только о «кретинизме» прокуроров, но и о том, что Сечина специально выставляют на всеобщее обозрение во всей его наготе. В России крайне сложный период, когда элитам приходится выбирать нового вожака. Даже если Путин решит баллотироваться в 2018 году, уже сейчас элиты думают, что будет потом и кто займет главный пост. Одним из амбициозных претендентов является Сечин. До сих пор ему удавалось выходить победителем – и в сделке с Башнефтью, и с АФК Система. «Молитвами» Сечина под арестом Левон Айрапетян и другие. Сечину удавалось выигрывать тяжбы с масс-медиа, получать в день зарплату в 35 тыс. долларов, несмотря на то, что Роснефть теряет колоссальные доходы. Сможет ли Сечин «пережить» обвинения в том, что подставил министра Улюкаева? И предпочтет ли российское общество Сечина?