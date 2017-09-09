ПАСЕ призывает Азербайджан начать расследование коррупционного скандала

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 6 сентября одобрил проект доклада по Азербайджану, в котором рекомендовал властям этой страны начать независимое и беспристрастное расследование коррупционного скандала, связанного с «икорной дипломатией». Об этом пишет сайт интернет-телевидения «Мейдан ТВ». Под термином «икорная дипломатия» подразумевается лоббистская стратегия Азербайджана, состоящая из дорогостоящих приглашений иностранных политиков и сотрудников международных организаций в Азербайджан за свой счет, а также из дорогих подарков. Как отмечается в материале, на этот раз речь идет о коррупционном скандале в рамках ПАСЕ, который начал развиваться летом 2016 года, когда итальянская газета «Corriere della Sera» сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. Отмечается, что подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ. Согласно источнику, в проекте документа бельгийского парламентария Алена Декстера (Бельгия) отмечается, что его «комитет с большой озабоченностью воспринял сообщения о связи правительства Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, которая действовала с 2012 года по 2014 год, и при которой использовалось, в частности, влияние членов Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане». «Мы настоятельно призываем власти Азербайджана безотлагательно начать независимое и беспристрастное расследование подобных утверждений и, кроме того, в полной мере сотрудничать с компетентными международными органами по этому вопросу», – отмечается в проекте документа. Как пишет сайт, по данным прокуратуры Милана, Волонте получил 2,39 миллиона евро за поддержку азербайджанских чиновников. Отмечается, что в декабре 2016 года Волонте согласился сотрудничать со следствием и назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы властей Азербайджана. На допросах Волонте подтвердил получение 2,39 млн евро за лоббистскую деятельность в пользу Азербайджана. Отмечается, что деньги пошли на подкуп итальянских и других парламентариев, которые голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане. В материале также говорится, что в показанном по итальянскому телевидению документальном фильме, Волонте также подтвердил получение 2,39 млн евро, утверждая, что эти деньги получены от члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Эльхана Сулейманова за консультации по сельскому хозяйству. Платежи Волонте шли через четыре британские компании, которые, как отмечает британская газета «The Guardian», не вели никаких операций в Британии и, вероятно, являются подставными. В качестве «куратора» Волонте и других евродепутатов называется представитель Азербайджана в ПАСЕ Эльхан Сулейманов. Через компанию, от которой Волонте шли платежи, в общей сложности перечислено около миллиарда евро. Согласно материалу, попытки евродепутатов поднять вопрос о коррупции в ПАСЕ натолкнулись на противодействие председателя ПАСЕ Педро Агромунта, еще одного фигуранта расследования по «икорной дипломатии». В начале 2017 года ПАСЕ выразила вотум недоверия Аграмунту и фактически отстранила его от реальной власти, после чего в апреле 2017 года Европарламент сформировал комиссию для расследования предполагаемых фактов коррупции. Отметим, что Педро Аграмунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана. Так, ESI считал П. Аграмунта защитником алиевского режима и отмечал, что содокладчики закрывали глаза на достигающий огромных размеров уровень репрессий во всех сферах. Таким образом, в составляемых им докладах замалчивалась реальная ситуация в области прав человека в Азербайджане. В январе 2014 года правозащитница Азербайджана Лейла Юнус заявила, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Педро Аграмунт и Джозеф Греша повинны в росте числа политических заключенных в Азербайджане, который пришелся на их период мониторинга общественно-политической ситуации в республике. Также добавим, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране. Об этом сообщает Panorama.am.