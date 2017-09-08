Возвращение Саакашвили: украинцев просят не ехать через Краковец

Госпогранслужба рекомендует воздержаться от пересечения границы с Польшей в пункте пропуска Краковец в ближайшие дни, в частности 10 сентября - в день, на который "отдельные политические партии и депутаты" анонсировали проведение вблизи данного ПП массовых акций в связи с возможным прибытием на границу Михаила Саакашвили. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. "В связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска Краковец в течение 9-12 сентября Госпогранслужба рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", - говорится в сообщении. Ведомство также напоминает тем, кто намерен участвовать в запланированных акциях, о том, что в погранполосе и контролируемом погранрайоне действует особый режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения возле границы. "Просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", - отметили в ГПСУ, сообщает liga.net.