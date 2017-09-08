Американский сенатор предлагает санкции против азербайджанского руководства

Американский сенатор Дик Дэрбин предлагает наложить санкции на руководство Азербайджана. Он заявил об этом сегодня на заседании комитета по ассигнованиям. Предложение сенатора вошло в постановление комитета. Как сообщает Арменпресс, по данным азербайджанской службы Голоса Америки, предполагаются в первую очередь санкции в виде запрета на предоставление виз азербайджанским чиновникам, которые имеют отношение к аресту гендиректора агенства Туран Мехамана Алиева.