“Транспаренси Интернэшнл” призывает наказать политиков и структуры, которые замешаны в азербайджанском коррупционном скандале

Международная антикоррупционная организация “Транспаренси Интернэшнл” выступила с заявлением, в котором призывает провести расследование в отношении политических деятелей, банков и компаний, которые помогали обелить репутацию Азербайджана в Европе, и при необходимости наказать их. Организация по борьбе с коррупцией начнет национальные и международные информационно-пропагандистские кампании, нацеленные на укрепление практики борьбы с отмыванием денег, выявление конкретных преступлений и привлечение международных организаций, в том числе Совета Европы, к расследованию ненадлежащего поведения и принятию корректирующих мер. Призыву предшествовало проведенное журналистами из шести стран расследование относительно сомнительной финансовой сети, которая для подкупа влиятельных лиц перечисляла деньги из азербайджанского фонда в 2.9 млрд. долларов. “Возмутительно видеть, как в таких солидных учреждениях, как Парламентская ассамблея Совета Европы, некоторые политические деятели выставляются на продажу и за определенную сумму закрывают глаза на коррупцию и попирание прав человека. Они должны быть наказаны. Мы окажем давление на власти с тем, чтобы были предприняты меры. История на этом не заканчивается”, -заявил председатель правления “Транспаренси Интернэшнл” Хосе Угас. В качестве первого шага “Транспаренси Интернэшнл” представит доказательства специальной группе, расследующей случаи коррупции в ПАСЕ, и потребует провести полное и открытое расследование.