Установлены личности армян, погибших и пострадавших в крупном ДТП в Грузии

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщило подробности ДТП с участием армянского автобуса, произошедшего сегодня в Грузии. Согласно информации, 7-го сентября в 11:40 поступило сообщение о том, что близ Тбилиси произошло ДТП, есть пострадавшие, в числе которых и армяне. Из департамента по ЧС МВД Грузии сообщили, что в 03:39 на 370-м километре трассы Ереван-Москва близ города Мцхета столкнулись автомобиль марки “Мерседес” (г/н О 961 ХА 777) и пассажирский автыобус марки “Setra” (г/н 24 ОР 444, водитель), за рулем которого находился С.Мкртчян. В результате ДТП пассажиры “Мерседеса” - Лусине Минасян(1974 года рождения) и Максим Минасян(2010 года рождения) скончались на месте, а Алина Минасян(1993 года рождения), Роман Карапетян(1980 года рождения) и Анушик Малхасян(2005 года рождения) были доставлены в больницу Мцхеты.