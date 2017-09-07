Must read: Маккейн о статье Washington Post о ситуации в Азербайджане

В Азербайджане некоторые журналисты получают бесплатные квартиры, пока другие попадают в тюрьму. Об этом говорится в статье влиятельного американского издания «The Washington Post», которую выложил на своей странице в Twitter председатель Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн с надписью «must read». Согласно статье, в этом году президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил 255 квартир журналистам в Национальный день прессы в Азербайджане, а еще 4 года назад азербайджанские журналисты получили от президента 155 квартир. В обоих случаях, на торжественных открытиях многоквартирных зданий, президент Азербайджана твердил одно и то же – «свобода слова в Азербайджане обеспечена». Однако, хотя лидер Азербайджана говорит о свободе, ведет он себя как тиран. Как пишет источник, президент Ильхам Алиев ведет постоянную травлю инакомыслящих ученых, правозащитников и журналистов, одной из которых является корреспондент азербайджанской службы радиостанции «Свобода» Хадиджа Исмаилова, благодаря смелым журналистским расследованиям которой было раскрыто скрываемое богатство семьи Алиевых, а также другие удручающие факты, из-за которых журналистка оказалась в тюрьме и была выпущена на свободу лишь спустя 18 месяцев – в мае 2016 года. Отмечается, что в ответ на распределение квартир, Исмаилова в своих статьях похвалила тех, кто «преодолел соблазн и отказался от квартиры как от взятки». Авторы отмечают, что Ильхам Алиев, унаследовавший власть от отца, лидера богатой нефтью бывшей советской республики, правит с помощью силы, запугивая противников власти и награждая тех, кто верен ему. Так, власти Азербайджана несколько недель назад бросили в тюрьму директора последнего независимого информационного агентства страны «Туран» Мехмана Алиева, обвинив его в нарушении закона. Отмечается, что власти также начали расследование в отношении информагентства, предъявив обвинения в уклонении от налогов и других нарушениях закона. Как пишет газета, цель всех этих обвинений – запугать редактора и само медиа-издание. На сайте также отмечается, что директор «Туран» накануне Национального дня прессы заявил, что еще три года назад, правительство попросило его включить журналистов «Турана» в список получателей квартир, однако журналисты информагентства отклонили предложение, аргументировав, что журналист должен оставаться независимым, и что получение квартиры от правительства равносильно получению взятки. Отмечается, что спустя несколько недель после заявления против агентства начались преследования. Так, 7-го августа таможенная инспекция страны сообщила, что против «Турана» ведется следствие в связи с уклонением от уплаты налогов. 16 августа в редакции медиа-издания была проведена проверка, были конфискованы документы и один компьютер. 25 августа Бакинский суд на три месяца арестовал Мехмана Алиева, которому грозит лишение свободы сроком на 7 лет. Заморожены и банковские счета информагентства «Турана», а сотрудники редакции заявили, что временно прекращают деятельность. Как отмечается в источнике, руководитель «Турана» не единственный арестованный журналист, в тюрьмах страны продолжают сидеть и другие журналисты и блогеры. «Они все должны быть отпущены на свободу. А до этого, никто пусть не обольщается ни красивыми словами президента о свободе прессы, ни его попытками купить журналистов. Правду невозможно подкупить или посадить в тюрьму», – пишет газета. Отметим, что Рабочая группа по подготовке единого списка политзаключенных в Азербайджане обнародовала новый список, согласно которому, в стране насчитывается 160 политзаключенных. На основе представленных документов, судебных наблюдений и интервью установлено, что в 158 случаях арест был политически мотивированным, а 2 дела, по которым пока не удалось найти достаточно фактов и документов, все еще изучаются. Отмечается, что 10 из 158 заключенных являются журналистами и блогерами. В список также вошли 11 политических и общественных деятелей, 97 верующих, 1 поэт, писатель, правозащитник, 3 заключенных, получивших пожизненное наказание. Затем в список были внесены 19 арестованных за участие в акциях протеста, 2 бывших госчиновников. В раздел «политические заложники» списка попали 3 человека. Отмечается, что эти люди арестованы с целью оказания давления либо наказания их родственников, критикующих власти.