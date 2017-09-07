Как связаны азербайджанские деньги и немецкая политика

В докладе международного консорциума журналистов, обнародованного по итогам расследования о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков, неоднократно фигурирует Германия. В центре скандала оказался бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер (Eduard Lintner), который, возможно, получал деньги за лоббирование интересов азербайджанских властей в Европе. DW выяснила, что об этом думают сам Линтнер, другие политики и борцы с коррупцией. Выборы в Азербайджане и их оценки В октябре 2013 года в Азербайджане проходили президентские выборы. Присутствовавшие на них международные наблюдатели разошлись в их оценке. В отчете ОБСЕ, опубликованном в декабре того года, говорится, что "на ходе выборов отрицательно сказались ограничения свободы слова, собраний и ассоциаций, что не гарантировало единых правил игры для кандидатов". Однако немецкий политик, член Христианско-социального союза (ХСС) Эдуард Линтнер, возглавлявший на выборах делегацию из 36 наблюдателей от Германии, оказался другого мнения. По его словам, которые приводило тогда агентство "Интерфакс", выборы в Азербайджане прошли в соответствии с демократическими нормами и "соответствовали таким стандартам, как, например, в Германии". Через две недели после этого заявления на счет политика поступила 61 тысяча евро. Деньги были перечислены зарегистрированной в Шотландии офшорной фирмой и оказались лишь малой частью средств, которые в течение двух лет пришли на его счет - судя по всему, в качестве вознаграждения за его лояльность к азербайджанским властям. Почти 3 миллиарда долларов на подкуп европейских политиков Эти сведения содержатся в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который в апреле 2016 года обнародовал наделавшие много шума "панамские досье". В расследовании участвовали корреспонденты 15 крупнейших мировых изданий, включая немецкую Süddeutsche Zeitung, британскую The Guardian и французскую Le Monde. К ним в руки попали документы, свидетельствующие о том, что власти Азербайджана могли использовать фиктивные офшорные фирмы для отмывания 2,9 миллиарда долларов, которые шли на подкуп европейских политиков. Последние за щедрое вознаграждение "лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике", говорится в докладе OCCRP, выпущенном по итогам расследования. Отправной точкой для начала расследования стали банковские данные за период с 2012 по 2014 год, переданные датской ежедневной газете Berlingske, рассказал DW журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ханнес Мунцингер (Hannes Munzinger). "Мы поговорили с большим количеством получателей денег. Ни один из опрошенных не отрицал факт их получения, - отметил он. - Во многих случаях мы также смогли проверить поступления денег на счета". Деньги от президента Азербайджана? Крупные суммы, фигурирующие в банковской информации, попавшей в распоряжение Berlingske, перечислялись со счетов четырех офшорных фирм, зарегистрированных в Соединенном Королевстве. Всего было проведено более 16 тысяч транзакций, говорится в докладе OCCRP. Точное происхождение этих денег неизвестно, признают его авторы, "но есть многочисленные свидетельства того, что они связаны с семьей президента Ильхама Алиева", подчеркивают в OCCRP. Так, почти половина из 2,9 миллиарда долларов поступила со счета в Международном банке Азербайджана, принадлежащего неизвестной офшорной компании, связанной с главой государства и его семьей, указывается в докладе. Среди получателей оказались по меньшей мере три европейских политика и журналист, указывают в OCCRP. Один из них - Эдуард Линтнер, бывший депутат бундестага от ХСС, который с 2003 по 2010 год также представлял Германию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2012 по 2014 год на его банковский счет от имени фиктивных британских компаний была перечислена 891 тысяча евро. Кто такой Эдуард Линтнер В июле 2009 года, еще будучи депутатом бундестага, немецкий политик основал Общество развития немецко-азербайджанских отношений (GeFdaB), пишет Süddeutsche Zeitung. Оно и организовало поездку делегации немецких наблюдателей на президентские выборы в Азербайджан в 2013 году. На тот момент Линтнер уже четыре года как отошел от работы в федеральном парламенте. Сегодня он возглавляет Союза пенсионеров ХСС в округе Унтерфранкен в Баварии и вместе со своим сыном работает в семейной адвокатской конторе Lintner Rechtsanwälte. Сам Линтнер в ответе на запрос DW подтвердил, что действительно получал средства от Азербайджана. Он рассказал, что GeFdaB было создано на деньги финансируемой азербайджанским правительством некоммерческой организации в Баку. Ее средства, в частности, пошли на аренду офиса в Берлине, зарплаты сотрудникам общества и самого Линтнера. "Ни я, ни мои сотрудники не заметили намеков на что-то сомнительное в плане финансирования, которые теперь появляются в газетных статьях", - указал политик. Одной из главных задач общества, по его словам, было содействие разрешению конфликта в Нагорном Карабахе через поддержку "любой парламентской и политической инициативы", у которой была такая цель. В своем комментарии Линтнер также сообщил, что в рамках совместной работы "азербайджанские партнеры" попросили его собрать делегации для наблюдения за ходом президентских и парламентских выборов в 2013 и 2015 годах. Оправдывая свои высказывания о ходе выборов, политик заявил, что, в отличие от миссии ОБСЕ, чьи представители прибыли в Азербайджан за несколько месяцев до выборов, немецкая делегация "сосредоточилась только на самом дне голосования". Призывы провести расследование Обнародованная OCCRP информация о Линтнере вызвала резкую критику некоторых политиков в Германии. Депутат Европарламента и представитель "зеленых" Свен Гигольд (Sven Giegold) призвал немецкую таможню проконтролировать поступление средств от азербайджанских властей на счет основанного Линтнером Общества развития немецко-азербайджанских отношений. "Деньги диктатора не должны влиять на наши демократические решения", - добавил Гигольд, очевидно имея в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева. Политик также заявил, что в Германии и ЕС необходимо ввести правило, запрещающее депутатам заниматься лоббизмом сразу после прекращения их мандата. В ХСС в ответ на запрос DW заявили, что не в курсе информации о Линтнере, обнародованной в публикациях OCCRP. Transparency International также призвала провести расследование в отношении политиков, банков и компаний, помогавших "отмывать репутацию Азербайджана в Европе", и наказать виновных. Что касается Линтнера, его рано в чем-то обвинять, считает Хартмут Боймер (Hartmut Bäumer), возглавляющий немецкое подразделение Transparency International. "Возможно, он получил эти деньги за попытки обелить абсолютно коррумпированную систему, но пока мы не можем утверждать, что и сам он был продажным, - подчеркнул Боймер в интервью DW. - Мы только знаем, что Линтнер получал деньги и что он очень близок к правительству Азербайджана и хорошо лоббирует его интересы". Тем не менее Боймер уверен, что политику нельзя верить на слово и только тщательное расследование поможет разобраться в ситуации.