Процесс по делу «Сасна црер»: судья удалил из зала Араика Хандояна

В суде общей юрисдикции административных районов Еревана Аван и Норк Мараш продолжается процесс по делу о захвате в июле 2016г. полка Патрульно-постовой службы Полиции Армении: на скамье подсудимых сразу 14 участников группы «Сасна црер». Это Ашот Петросян, Араик Хандоян, Арег Кюрегян, Армен Билян, Армен Ламбарян, Гагик Егиазарян, Эдвард Григорян, Мхитар Аветисян, Павел Манукян, Седрак Назарян, Смбат Барсегян, Варужан Аветисян, Каро Егнукян, Хачатур Гичян. Заседание суда началось позже назначенного срока. Адвокаты нескольких подсудимых не смогли войти в зал заседания, поскольку защитники отказались открыть и показать содержимое сумок судебным приставам при входе. В свою очередь приставы запретили адвокатам войти в зал заседания. Отмечается, что в самом начале заседания судебные санкции были применены в отношении подсудимого Араика Хандояна. «В последний раз предупреждаю, если с места сделаете хоть одну реплику – в отношении вас будут применены более жесткие судебные санкции», – отметил судья Артуш Габриелян. В свою очередь подсудимый А. Хандоян, проигнорировав требование судьи, продолжил выступать с места. «Учитывая то обстоятельство, что вы продолжаете прерывать судебное заседание, суд применит санкции в отношении вас – удаление из зала заседаний», – заявил судья. Адвокат А. Хандояна – Ара Карагезян – отметил, что его подзащитный хотел воды, поскольку у него существуют определенные проблемы со здоровьем. «Прошу отметить правовые основания, по которым вы удаляете моего подзащитного из зала суда», – обратился адвокат к судье. Судья заявил, что санкции в отношении А. Хандояна были применены в связи с нарушением порядка в зале заседания. После этого А. Габриелян заявил, что суд на 45 минут удаляется на перерыв. Суд удалился в совещательную комнату для обсуждения протоколов, касающихся отказа адвокатов, которые не открыли и не показали содержимое своих сумок судебным приставам.