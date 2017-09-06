Назрела необходимость лишить полномочий делегацию Азербайджана в ПАСЕ

Очередное раскрытие случаев отмывания денег и коррупционных скандалов с участием азербайджанских властей и европейских депутатов – это пощечина всей Европе. Об этом 6 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Отвечая на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am, какие шаги должны быть предприняты армянской стороной для привлечения Азербайджана к ответственности в рамках международных структур, в частности, Парламентской ассамблеи Совета Европы, замминистра отметил: «Давайте правильно все поймем: кто-то сидит в суде, его судят. На самом деле это не что иное, как суд над Азербайджаном, конечно, в переносном смысле, не с правовой точки зрения. Но то, что происходит сейчас по всей Европе – расследования, даже уголовные дела, например, в Италии, говорит об одном: чаша терпения уже переполнилась. Вопрос заключается в том, что люди слабы, и даже в сердце Европы депутаты и официальные лица не могут устоять перед этим соблазном». Причем, продолжил Кочарян, есть очень интересная закономерность – это те депутаты, срок полномочий которых истекает. «Но, во всяком случае, это, конечно, позор, это пощечина всей Европе. Поэтому неслучайно, что все это началось, и неслучайно, что ответ Азербайджана один: они говорят, что это сделали армяне. Что бы ни случилось, виновны армяне. Но это только все больше усиливает обвинения в их отношении. Они заявляют, что семья Алиева не имеет к этому отношения. Но не опровергают, что все это имело место. То есть в этой стране, где все контролируется, без ведома Алиевых кто-то вывел из страны $3 млрд. и заключил какие-то сделки? Это само собой курьез», - добавил Шаварш Кочарян. В ответ на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am, видит ли он возможность применения санкций или лишения определенных полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ, замглавы МИД заметил: «Я думаю, что такая ситуация постепенно созреет», сообщает news.am.