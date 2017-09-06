Можно ли называть Азербайджан «диктатурой»: под Парижем начался процесс

RFIВо вторник, 5 сентября суде парижского пригорода Нантера начался знаковый процесс: впервые в истории Франции иностранное государство (Азербайджан) подало иск против французских журналистов. Повод для иска — использование слов «диктатура» и «деспот» в отношении страны и ее руководителя. Истец (государство Азербайджан) оспорил слова, прозвучавшие 7 сентября 2015 года в популярной французской программе «Cash Investigation» (выходящей на государственном телеканале France 2). Очередное расследование, вышедшее в рамках программы, называлось «Мой президент в деловой поездке» и было посвящено рассказу об отношениях, которые связывают французских политиков с властями некоторых республик бывшего Союза. В программе режим Ильхама Алиева был назван «диктатурой» во главе с «деспотом». Ответ азербайджанских властей последовал немедленно: уже 9 сентября 2015 стало известно о том, что французский адвокат Оливье Пардо, представляющий интересы Азербайджана, составил от имени «клиента» исковое заявление о «диффамации». В результате было открыто дело в отношении Дельфин Эрнотт, президента группы France Télévisions, телеведущей Элиз Люсе и автора расследования — журналиста Лорана Ришара, который назвал Азербайджан «диктатурой» в интервью на France Info. Азербайджан потребовал опровержений и символической компенсации в 1 евро — в качестве возмещения морального вреда. Адвокат Азербайджана в комментарии, который цитирует Le Monde, осудил «пристрастную подачу материала», «без нюансов», которые демонстрировали бы, какого «прогресса добилась страна в области прав человека и демократизации». Словно бы в подтверждение этих слов незадолго до судебного процесса в Нантере, 24 августа, в Азербайджане был задержан директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Алиева обвиняют в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Чуть раньше, 15 июня, Европейский парламент принял резолюцию, потребовав от Баку освободить оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, «похищенного в конце мая в Грузии» и «насильно доставленного в Азербайджан» для уголовного преследования. К слову, после съемок материала для той самой программы «Cash Investigation» (ставшей предметом судебного спора в Нантере) 12 мая 2014 года в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев», как сообщали французские СМИ, были задержаны журналист Лоран Ришар и работавший с ним оператор Эмманюэль Бак — как заявляли они сами, у них конфисковали отснятый материал: в частности, интервью с оппозиционными активистами и правозащитниками. Значение судебного процесса Этот процесс чрезвычайно важен по двум причинам. Во-первых, никогда еще иностранное государство не подавало в суд на французских журналистов (при том, что французское государство такого права лишено, подчеркивает журнал Le Nouvel Obs). Если суд примет решение в пользу истца, французские суды могут быть затем завалены жалобами со стороны властей других стран, чью политику когда-либо критиковали французские СМИ. Во-вторых, суд должен фактически решить, может ли /по крайней мере, во Франции/ Азербайджан быть законно назван диктатурой или нет», подчеркивает Le Nouvel Obs. Подробности с первого заседания На стороне журналистов в суде выступила правозащитная организация «Репортеры без границ» (в лице Йоханна Бира, ответственного за Кавказ/Центральную Азию) и знаменитая азербайджанская правозащитница Лейла Юнус. Правозащитница приехала, чтобы рассказать «о проводимых режимом пытках и арестах, жертвами которых стала она сама и ее муж Ариф», сообщил таже присутствующий на судебном заседании журналист Le Monde Бенуа Виткин. На стороне властей Азербайджана выступили некоторые французские политики: в частности, бывший депутат Нацсобрания Жан-Франсуа Мансель. Господин Мансель — член административного совета ассоциации друзей Азербайджана, «частично финансируемой Баку» (информация Le Nouvel Obs). На стороне официального Баку выступил и бывший сенатор Андре Вилье, член той же ассоциации. В первый день суда адвокат Азербайджана задал одной из ответчиц — телеведущей Элиз Люсе, назвавшей азербайджанскую власть «одной из самых суровых диктатур в мире» следующий вопрос: «Знаете ли вы другие такие же „суровые“ диктатуры, как Азербайджан, которые отменили бы смертную казнь?». В свою очередь, ответчики, помимо прочего, настаивали на принципиальной неприемлемости самого факта подобного процесса, когда государство подает в суд на журналистов: «Представьте себе Северную Корею, которая бы 47 раз в месяц подавала /во Франции/ иски в отношении журналистов?!» — заявила телеведущая Элиз Люсе. В свою очередь, бывший депутат Мансель заявил, что «скандализирован» тем, что Азербайджан назвали «диктатурой»: «Я хорошо знаю Азербайджан, и особенно азербайджанцев, которые очень счастливы там, где они живут», — заявил депутат. Заседание продолжается.