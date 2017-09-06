Саргсян: нужно выработать правовые регуляции конфликта интересов высокопоставленных лиц

/АРКА/. Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Сирануш Саакян представила во вторник в ходе рабочей встречи у президента Армении Сержа Саргсяна осуществленную комиссией работу, основные достижения и проблемы. В частности, президенту было представлено, что комиссия запустила аналитическую составляющую системы электронного декларирования, в рамках которой была обеспечена сетевая доступность отдельных информационных баз структуры, существенно был расширен реестр должностных лиц, представляющих декларации, а также разработано и представлено на обсуждение уполномоченными органам ряда законодательных предложений по усовершенствованию системы. В ходе встречи также обсуждался процесс реализации мероприятий, обусловленных изменениями в законе "Об общественной службе". Президент страны подчеркнул важность создания предпосылок, необходимых для обеспечения эффективной деятельности новой структуры – Комиссии по предотвращению коррупции. Саргсян подчеркнул, что до формирования нового органа, необходимо совершенствовать положения законодательства, касающиеся конфликта интересов и выработать безукоризненные правовые регуляции. Следует также переоборудовать электронную систему для декларации конфликта интересов, обеспечить последовательность работ, ведущихся в направлении связывания баз данных, а также реализовать на практике полученные комиссией новые полномочия по анализу деклараций и проверке их достоверности.