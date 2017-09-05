Азербайджан обвинил в кампании против Алиева Сороса и армян

Пресс-служба президента Азербайджана выступила с заявлением в связи с публикациями в западных СМИ, включая BBC News и Guardian, о том, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 3 миллиардов долларов. В заявлении отмечается, что ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакой причастности к фактам, изложенным в означенных публикациях. «Мы знаем, что за этим стоит завоевавший в мире имидж мошенника, афериста и лжеца Джородж Сорос и его подручные. Грязные дела Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Сотрудничающее с ним армянское лобби ведет грязную компанию против президента Азербайджана и членов его семьи. Однако эти попытки не приносят результата. Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете Guardian, является армянка - Дина Нагапетян, говорит о том, что за этими грязными обвинениями стоит армянское лобби», - говорится в заявлении.