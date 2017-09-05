Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки

В Замоскворецком суде Москвы зачитали расшифровку записи разговора между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в момент предполагаемой передачи взятки чиновнику в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК. Расшифровку записи зачитал прокурор. Аудиозапись велась через специальное средство фиксации, которое было выдано Сечину. Глава «Роснефти» спрашивает, почему министр пришел без куртки, «холодно же», Улюкаев отвечает, что ему не холодно. Сечин извиняется за то, что «затянули выполнение поручения, собирали пока объем», и просит принести чай и корзинку с колбасой. Сечин докладывает Улюкаеву о деловых показателях «Роснефти», в частности, о капитализации. Улюкаев перебивает и отмечает, что они «в 2,5 раза дешевле аналогов», Сечин соглашается с этим, но добавляет, что компания платит большие налоги. Также в разговоре обсуждается налоговая база и операционная доходность нефтяной компании. Затем разговор переходит к конкурентам «Роснефти» на мировом рынке, Сечин говорит Улюкаеву, что надо «поддержать [индийский НПЗ] Essar Oil». Также в рамках разговора Сечин и Улюкаев затрагивают тему сланцевой нефти и соглашение о заморозке добычи нефти. «Ну, в общем, мы потихонечку работаем», — заключает Сечин. Улюкаев отвечает, что «полностью на стороне Сечина» в вопросе налогов. После этого Сечин рассказывает о приватизации «Роснефти», Улюкаев отмечает, что «хотелось бы японцев привлечь». «Индусы — это не то, от них ты ничего не получишь», — говорит министр. В конце разговора глава «Роснефти» благодарит министра за визит: «Леша, ну спасибо, что зашел, знаю, у тебя сложный график». После этого прокурор в суде сообщил, что этот разговор окончен, и зачитывает другой разговор. Как передает корреспондент РБК, он начинается так же, как и предыдущий, Сечин и Улюкаев куда-то идут. Зачитанная прокурором стенограмма завершается следующим диалогом: Сечин: Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери. Улюкаев: Спасибо тебе большое. На вопрос корреспондента РБК, почему оба разговора начинаются одинаково, прокурор Борис Непорожний сказал: «Сейчас заключение экспертов будем изучать, вам все станет понятно». Телефонные звонки Улюкаева также прослушивались. В суде зачитали расшифровку звонка из приемной экс-министра в приемную Сечина. Глава «Роснефти» говорит, что у него «еще поручение не исполненное, по Гоа» (в августе прокурор в суде заявил, Улюкаев потребовал от Сечина взятку во время саммита БРИКС на индийском острове Гоа в 2016 году). Улюкаев предлагает «все обсудить», Сечин приглашает чиновника приехать в офис «Роснефти». «У меня только одна просьба: заскочи на минуточку», — говорит Сечин. В итоге они условились встретиться вечером (разговор датирован 14 ноября). В суде 5 сентября проходит рассмотрение материалов дела Улюкаева. В частности, в них указано, что Сечин рассказал генералу ФСБ Олегу Феоктистову, занимавшему в октябре 2016 года должность главы службы безопасности «Роснефти», о требовании Улюкаевым взятки. Феоктистов написал заявление на имя директора ФСБ Бортникова, на документе есть подпись и Сечина. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/business/05/09/2017/59ae7c879a794776048f169f?from=main