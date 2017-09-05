Андриас Гукасян обвинил суд

В суде общей юрисдикции административных районов Еревана Эребуни и Нубарашен продолжается процесс по делу об организации массовых беспорядков в июле 2016г., обвиняемым по которому проходит гражданский активист, представитель движения «Новая Армения» Андриас Гукасян. На сегодняшнем заседании отсутствовали потерпевшие и свидетели. До начала судебного заседания А. Гукасян заявил журналистам, что в предъявленном ему обвинительном заключении отсутствует состав преступления. «Я пришел сюда, чтобы выдвигать обвинения, а не опровергать выдвинутые мне обвинения, чтобы наша общественность поняла причины июльских событий, знала главных ответственных и виновных за все это», – заявил А. Гукасян. В ходе заседания А. Гукасян представил ходатайство об отводе прокурора Петроса Петросяна, поскольку тот, по его словам, злоупотребил служебным положением и всячески препятствовал реализации его права на защиту. Ходатайство поддержали его адвокаты Инесса Петросян и Карен Межлумян. В ответ прокурор П. Петросян заявил, что обоснование представленного ходатайства недостаточное и не аргументированное. Отметим, гражданскому активисту, представителю движения «Новая Армения» Андриасу Гукасяну обвинение предъявлено по ч.1 и 3 ст.235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой»), п.1 ч.3 ст.34-219 («Покушение на захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи, совершенное организованной группой»), п.1 ч.3 ст.34-218 («Покушение на захват заложника, совершенное организованной группой») УК РА, сообщает Panorama.am.