Стрельба в подмосковной школе: четверо пострадавших

Школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке эвакуировали после того, как один из учеников разбросал в классе дымовые шашки и открыл стрельбу. Учащийся школы № 1 Глеб сообщил РБК, что эвакуация началась после того, как ученик девятого класса открыл стрельбу, предположительно, из пневматического оружия. «Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — сказал он. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области сообщает, что двое полицейских вывели из школы подростка. По данным источника РБК в региональном МЧС, в школе при инциденте пострадали четыре человека: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летняя Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточняет, что Калмыкова учительница математики и информатики. Позже в МВД подтвердили, что при стрельбе пострадали четыре человека, а подросток разбросал дымовые шашки. По словам ученицы школы Виктории, пострадавшей при инциденте, всего получили повреждения пять человек. «Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она. Ученица школы, в которой произошел инцидент, Ангелина сообщила РБК, что во время произошедшего находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинет, позвала нашу [учительницу]. Они о чем-то поговорили, затем наша учительница залетела в класс. Сказала запереть дверь изнутри и ушла», — сообщила она. По ее словам, через минуту учитель вернулась и сказала детям быстро покинуть школу. Когда класс вышел на улице, там уже была «вся школа», добавила она. «Все говорили, что какой-то девятиклассник пришел на урок информатики с пневматическим пистолетом и начал стрельбу. Его одноклассники выпрыгивали из окна, это второй этаж», — рассказала ученица.