Bellingcat и Razm.info: анализ спутниковых снимков взрывов на складе боеприпасов в Гилязи

В воскресенье, 27-го августа 2017 года, многочисленные взрывы потрясли склад боеприпасов возле посёлка Гилязи, Хызинского района Азербайджана. Власти страны преуменьшили масштаб инцидента, заявив, что боеприпасы, хранившиеся на складе, предназначались для утилизации, а некоторые СМИ, в том числе New York Times, назвали это место «свалкой боеприпасов». При помощи спутниковых снимков, которые предоставила компания Planet Labs, Bellingcat удалось подробнее ознакомиться с инцидентом и его последствиями. При помощи изображений из открытых источников и источников периода СССР удалось установить детали о хранилищах в Гилязи, хорошо известном в военных кругах своими массивными запасами боеприпасов. Из трех стран Южного Кавказа, Азербайджан унаследовал от СССР крупнейшие запасы вооружения и боеприпасов. В отсутствии официальных оценок от министерства обороны Азербайджана о нанесенном уроне и поврежденных запасах, спутниковые изображения с места происшествия помогли нам определить степень ущерба. По данным МО Азербайджана, пожар был локализован в течение дня и, несмотря на заявления о том, что боеприпасы не представляют угрозы местному населению, шесть деревень было эвакуировано. В сети появились фотографии реактивных снарядов «Град», разбросанных рядом с жилыми районами, а Meydan TV опубликовал в Youtube видеорепортаж о последствиях инцидента. Согласно сообщениям в социальных сетях, деревни были покинуты, но местные жители, не имеющие автомобилей, были оставлены на произвол судьбы. После распада СССР в Азербайджане осталось 11 000 вагонов с боеприпасами, принадлежавших Закавказскому военному округу, из которых 7200 (65%) находилось в складе Гилязи (см. Баранец В.Н., «Генштаб без тайн», гл. 2, 1999). Несмотря на значительный ущерб, который виден на снимках, многие бункеры ввиду своей усиленной конструкции не пострадалии во время массовых взрывов. Общий урон, однако, превосходит то, что видно на снимках. Для сравнения мы использовали спутниковые снимки до пожара с Bing Maps и две фотографии Сахавета Маммеда, снятые на месте склада боеприпасов. Примечание: Столбы ворот были идентифицированы на спутниковых снимках тенями, которые они отбрасывают. Две красных круга на фотографии представляют два маленьких красных круга на спутниковом снимке, крупные синие круги на второй фотографии обозначают ворота на входе, а зеленые метки на фотографии представлены на снимке в верхнем правом углу. Полностью текст читайте на http://razm.info/ru/11639