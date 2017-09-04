Французские власти будут поддерживать возвращённых в Армению нелегальных мигрантов. Об этом заявил председатель Государственного агентства миграции Гагик Еганян, выступая 4 сентября на заседании Комиссии по евроинтеграции парламента Армении 4 сентября. На заседании он представил армяно-французское соглашение о реадмиссии нелегальных мигрантов. Подобные соглашения Армения готовит и подписывает со странами Евросоюза, в виде приложений к всеобъемлющему соглашению Армения – ЕС, которое было подписано в апреле 2013 года в Брюсселе. Соглашение предусматривает поиск нелегальных мигрантов, проведение с ними собеседований в местах задержания и их возвращение в Армению. Председатель комиссии, депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян заметила, что если Армения никак не станет помогать тем, кого возвращают, они станут или бомжами, или преступниками. «Более того, они будут стремиться всеми правдами-неправдами попасть в страну, откуда их вернули», - добавила она. Однако этих трудностей, как заверил в ответ чиновник, удастся избежать благодаря щедрости французской стороны. «Иначе встаёт выбор, кому помогать – нелегалу или пенсионеру, который сидит без еды и лекарств. Но вопрос решён, и Правительство Франции согласилось поддерживать мигрантов в реинтеграции. Именно из соображений, упомянутых Вами», - заметил Гагик Еганян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Французские власти будут поддерживать возвращённых в Армению нелегальных мигрантов
- Право - 04 Сентября 2017, 17:16