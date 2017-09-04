Заседание суда по делу Самвела Бабаяна: ходатайство прокурора удовлетворено частично

В суде общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш сегодня продолжился процесс по делу экс-командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна и других. Сегодня должны быть допрошены свидетели. Между тем, прокурор представил ходатайство об ограничении видеосъемки и трансляции в прямом эфире допроса свидетелей. По словам судьи Аршака Варданяна, ходатайство прокурора обусловлено тем, что есть свидетели, которые перед выступлением в суде могут ознакомиться с показаниями других свидетелей, что в свою очередь может сказаться на объективности получаемых фактических данных. Самвел Бабаян в свою очередь заявил, что он не согласен с этим ходатайством, поскольку общество должно быть в курсе показаний свидетелей. Судья заявил, что суд удовлетворяет ходатайство прокурора частично: СМИ будет предоставлена возможность отснять 5 минут, каких-либо ограничений же по части записи не будет. Бывшему командующему Армией обороны Арцаха Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») и ч.2 ст.38-235 («Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой») УК РА. «Я себя виновным не признаю», – заявил ранее суду Самвел Бабаян. Напомним, суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство об избрании в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела о контрабандном ввозе в республику ПЗРК «Игла». 21 апреля с.г. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил иск с обжалованием решения суда общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш о применении меры пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу в отношении экс-командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна. Пресс-служба Генпрокуратуры Армении 25 марта сообщила, что бывший командующий Армией обороны Арцаха (НКР) Самвел Бабаян, хотя и не признает обвинений, выдвинутых ему по делу о контрабандном ввозе в Армению ПЗРК «Игла», в ходе допроса в статусе подозреваемого, вместе с другими проходящими по данному делу подозреваемыми, признал свою причастность к незаконному обороту боеприпасов и сообщил сведения касательно произошедшего. Об этом сообщает Panorama.am